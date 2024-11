En medio de la turbulenta separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista argentino habló por primera vez acerca de la situación judicial que atraviesa con la madre de sus hijas.

Este martes 26, tras revelarse detalles de las pericias psicológicas realizadas a la empresaria, donde se mencionaron aspectos dolorosos de su relación, Icardi decidió expresar su postura a través de un mensaje difundido por el periodista Pepe Ochoa en LAM .

En su declaración, Icardi explicó que ha seguido las recomendaciones de sus abogadas para manejar este complejo escenario: “Disculpá que no hablo en primera persona aún por los medios. Estoy cuidando las recomendaciones legales que me dan, ya que es importante que lo que declare sea exclusivamente en el ámbito judicial” .

QUÉ DIJO MAURO ICARDI SOBRE SU CONFLICTO JUDICIAL CON WANDA NARA

El futbolista enfatizó que su prioridad es su familia y manifestó su preocupación por el impacto que esta situación podría tener en sus hijas y en los hermanos.

“Mi prioridad es mi familia. Espero que esto no afecte ni a ellas ni a los hermanos de mis hijas. Me interesa preservarlas, escucharlas y cuidarlas. No me interesa el circo mediático que están generando del otro lado con algo tan triste y sensible como la fractura de una familia” , afirmó.

Además, Icardi destacó la importancia de su recuperación física, subrayando que su salud es esencial para seguir cumpliendo con sus responsabilidades como padre y profesional: “Estoy enfocado en mi rehabilitación, ya que mi pierna y mi trabajo son fundamentales para el sustento de mi familia”.

“Siempre he cumplido con mis obligaciones como padre” , destacó.

NOTICIA EN DESARROLLO...