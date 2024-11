Cuando Mauro Icardi acordó irse del Chateau Libertador, se mudó a la casa del Country Santa Bárbara que Wanda Nara se quedó como parte del acuerdo de “alimentos por adelantado” que firmó con Maxi López, y este lunes se cumplió el plazo que tenía para desalojarlo.

De esta manera, se supo que Wanda Nara pidió a la empresa de seguridad de Santa Bárbara que no dejen pasar a su ex si quiere ingresar, pero él no volvió a salir y en A la tarde aseguraron que “se atrincheró” en la casa y que eso se convirtió en un nuevo motivo de disputa.

En el ciclo que conduce Karina Mazzocco resaltaron que el acuerdo entre Icardi y Wanda concluyó el lunes, que era la fecha límite para que el futbolista regrese a Turquía para operarse la rodilla que se lesionó hace algunas semanas.

Sin embargo, Icardi hizo todo lo necesario para el Galatasaray le autorice a operarse en Argentina, por lo que al quedarse, se convirtió en un “okupa vip”, y eso desencadenó un pedido de Ana Rosenfeld para que lo desalojen.

Mientras el móvil de A la tarde tomaba imágenes de la puerta de Santa Bárbara, aparecieron dos patrulleros de la Policía Federal, que ingresaron al country, por lo que se especuló que podrían haber llegado a notificar a Icardi que debía retirarse, tal como pasó en el Chateu Libertador hace algunos días.

Además, Diego Esteves recibió un contundente mensaje de Ana Rosenfeld tras ver el ingreso de los patrulleros. “Me dice ‘Se tiene que ir de Santa Bárbara. Estamos esperando que se vaya voluntariamente, si no tenemos que tomar medidas judiciales”, leyó al aire el panelista.

Mauro Icardi mostró lo que se llevó Wanda Nara en la valija. (Foto: Instagram/@mauroicardi y X/@eeemiliano)

