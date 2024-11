Luego de haber sido reconocida por Amnistía Internacional, Lali Espósito dio a conocer “No me importa”, su próxima canción. Si bien todavía no compartió el impactante videoclip, el tema ya se puede escuchar en diversas plataformas.

Luego del lanzamiento de “Fanático”, la picante canción que le habría escrito al presidente Javier Milei, Lali sorprendió con la letra de su último trabajo, que estaría dedicada a los haters que intentan desprestigiarla, especialmente, por su ideología.

Lali en la grabación del videoclip de "No me importa".

“Nunca fui lo que querían de mí y no me importa; siempre están los que estuvieron ahí, el resto sobra. Y las cosas que me puedan decir, ya no me importan. Eh oh acelero y voy; cuando quieran, saben dónde estoy”, reza el estribillo del tema.

Lali junto a sus fanáticos en la grabación del videoclip de "No me importa".

LALI ESPÓSITO GRABÓ EL VIDEOCLIP DE NO ME IMPORTA JUNTO A SUS FANÁTICOS

Si bien el videoclip de “No me importa” se dará a conocer en las próximas horas, se supo que fue filmado en distintos barrios de Buenos Aires.

¿Un detalle que no pasó desapercibido? En el video se puede ver un recital que Lali llevó adelante para un montón de fanáticos en el barrio de La Boca.

Los fans que completaron el formulario que Lali compartió en sus redes sociales recibieron un mail en el que fueron convocados a la filmación del video en el Arena Estudio, detrás de la Usina del Arte.

