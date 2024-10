Cuando Lali Espósito lanzó Fanático de inmediato en las redes sociales concluyeron que estaba dedicado a Javier Milei, y luego de la pícara ambigüedad de la cantante el vocero presidencial la cruzó al hueso.

Picante, primero Manuel Adorni admitió a carcajada limpia que no vio ni escuchó el tema y remató: “Qué pena, qué dolor, qué tristeza, como decía Lali”.

Y cuando estaba por dar el asunto por cerrado, la producción de Empezar el Día puso al aire un fragmento del videoclip de Mariana Espósito.

De ahí en más los gestos de desagrado y sorpresa del funcionario fueron elocuentes, y Yuyito González, la primera dama, remató indignada con las imágenes: “Lo más gracioso es que está grabado en un depósito, pero después no entendí nada”.

EL ÁCIDO COMENTARIO DEL VOCERO PRESIDENCIAL SOBRE LALI ESPÓSITO

“Creo que hay que bajar un poco el dramatismo”, comenzó Adorni.

“Obvio, Lali no es de mi generación. Es música que no me gusta. Es un estilo de música que yo aborrezco”, siguió.

En ese punto se explayó: “Tiene millones de fanáticos, es una artista de primera línea y puede tener sus propias opiniones. Todo el debate que se da detrás de algunas cuestiones está bueno debatirlas. Si en algún momento recibió fondos públicos no está mal que se muestre”.

“Y si tenés alguna especie de preferencia para mostrar algún caso de violencia de género, y no mostrar otros, está bueno mostrarlo y nadie se tiene que sentir ofendido por eso”.

MANUEL ADORNI ACLARÓ SU OMISIÓN A DIEGO MARADONA EN EL DÍA DEL ZURDO

El 13 de agosto Manuel Adorni había conmemorado el Día del Zurdo en la conferencia de prensa, y generó polémica al haber omitido mencionar a Diego Maradona.

Por eso recordó el episodio que se viralizó y enfureció a Dalma y a Gianinna Maradona: “Esa pregunta me la hizo una periodista que tuvo el atrevimiento de hablar sin el micrófono. Y en la sala cuando no tenés el micrófono la cámara no te enfoca, y parece que hablo solo”.

“Era una periodista muy maradoniana y nombré deportistas contemporáneos. No fue por omitir a Maradona, y para chicanearla a ella le dije ‘¿quién era zurdo?’. Y como eso no se vio quedó como que chicaneaba a Maradona”.

Al final, Yuyito le contó que Dalma lo había calificado de Muppet, y Manuel Adorni fue contundente contra las hijas de Maradona: “Ellas se equivocaron”.