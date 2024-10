Lali Espósito visitó a Susana Giménez en su living para presentar “Fanático”, un picante tema que muchos creen que estaría dedicado a Javier Milei por los fuertes dichos del Presidente sobre ella tras haber opinado sobre la coyuntura.

En este contexto, Susana reveló que conoce hace años a Pedro Rosemblat, el novio de Lali, porque el streamer es hijo de su asesora de moda, Marcela Amado. “Yo quiero decir que a pesar de los pensamientos de Pedro y Marcela, no hay ninguna grieta entre nosotras. Nunca jamás. Hemos viajado por el mundo con ella”, aseguró la diva sobre su relación con la suegra de Lali.

Lali con Susana en su living.

Además, Giménez aclaró que jamás tuvo un conflicto con Marcela y su hijo por su ideología. “Nunca hemos discutido por política. Un día le pregunté ‘¿por qué?’ y ella me dio su explicación. ‘Ok, bárbaro’, le respondí”, indicó la diva, con firmeza, ante la mirada atenta de Espósito.

LALI ESPÓSITO CONTÓ POR QUÉ LE IMPORTA HABLAR DE POLÍTICA

Lali Espósito le contó a Susana Giménez por qué le gusta charlar sobre política con las personas que no piensan como ella.

“Yo tengo amigos con los que no coincido, a mí me parece bien. Yo disfruto de discutir de política con amigos y no es querer que piensen como yo. Ni obligarte a hacerte sentir que lo tuyo está mal y lo mío bien...”.

Lali y su novio Pedro.

“A medida que van pasando los años, me importa cada vez más. Tengo sobrinos, amigos que están por ser padres, y me interesa. Es una época jodida para hablar de política. Creen que porque decís esto, pensás aquello. Pero yo pienso que hay que hablar igual”, sentenció, contando que su canal para contar lo que piensa con altura y amor es la música.