Camila Deniz festejó en Cuestión de peso haber bajado 30 kilogramos en apenas seis meses, pero la celebración se vio empañada por un anuncio que hizo al aire frente a Mario Masaccessi y sus compañeros sobre un problema de salud que le detectaron.

La participante se mostró angustiada tras un informe en el que se la vía festejando con Vicky y Melina sus logros, y Mario la encaró: “¿Otra vez vas a llorar?”. “Creo que estoy muy conmovida por todo lo que me está pasando. Todo lo que viví ayer fue hermoso, pero es como que no tuve tiempo de llorar a mi mamá”, dijo ella.

“Un día como hoy, que está lloviendo, la enterramos a mi mamá. Se me pone la piel de gallina”, recordó la hermana de Thiago Medina de Gran Hermano, mientras Mario contaba que la participante fue a visitar a un otorrinolaringólogo que le dio un diagnóstico complicado.

Mario Masaccessi y Camila Deniz en Cuestión de peso (Foto: eltrece)

LA ANGUSTIA DE CAMILA DE CUESTIÓN DE PESO POR LA DETECCIÓN DE UNA HIPOACUSIA

“Fue una mañana muy movilizante. Van apareciendo otras cosas en tu cuerpo que te vas dando cuenta”, detalló Mario. “Esto fue de rebote, rebote, rebote porque yo venía guardando mi emoción, y me enteré que tengo que usar audífonos y no me veo con eso”, señaló ella.

“Me agarró un ataque de llanto en la mesa y tuve que levantar. Y me digo por qué no me hice ver antes, por qué no tuve tiempo antes. Es como que es un montón”, dijo Camila en medio de lágrimas, mientras la doctora del reality explicaba su dolencia.

“Ella tiene una hipoacusia moderada asevera. Esto es secuela de otitis que ha tenido a repetición a lo largo de su vida, pero que tiene un tratamiento en el que se hace una selección de audífonos y en el futuro se puede hacer una plastia de tímpano”, aseveró la profesional.

