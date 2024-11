A punto de recibir el alta de “Cuestión de Peso”, Camila Deniz, más conocida como “Camilota”, contó cuántos kilos bajó desde que se anotó en el programa con la intención de cambiar sus hábitos en búsqueda de una vida más saludable.

“No les voy a mentir, yo me miro al espejo y me amo. Antes me quería, ahora estoy enamorada de mí”, reveló la hermana de Thiago Medina, orgullosa de sí misma por su actitud frente al desafío de cambiar su alimentación de un momento al otro.

Camilota está a punto de recibir el alta.

Antes de cerrar, contó que está a punto de recibir el alta. “Me muero si me tengo que ir por balanza, sería lo peor que me podría pasar en la vida. Me quedan cuatro kilos y me estoy cuidando”, cerró, muy contenta por su presente, en diálogo con Poco Correctos.

¿CUÁNTOS KILOS LLEVA BAJADOS CAMILOTA?

Camilota contó que gracias a Cuestión de Peso logró bajar 30 kilos.