En medio de los fuertes rumores de romance entre Enzo Fernández y Nicki Nicole que ella desmintió, Juan Etchegoyen acusó al futbolista de haberle sido infiel a la madre de sus hijos, Valentina Cervantes, de quien se separó hace pocas semanas, con la reconocida cantante argentina.

“En LAM dieron a conocer el romance de Enzo Fernández con Nicki Nicole y las fechas no dan. Supuestamente, ellos se conocieron en una fiesta en la fecha de eliminatorias, en octubre, cuando todavía no había trascendido la separación del futbolista y Valentina Cervantes. Me cuentan que Enzo viene hablando hace bastante tiempo con la cantante...”, afirmó en Mitre Live.

Acusan a Enzo de haberle sido infiel a Valentina con Nicki.

“Yo desconfiaba de tanta paz y armonía en la ruptura de Enzo y Valentina, es rarísimo terminar tan bien y más cuando la relación viene desde hace muchos años. ¿Tan rápido superó Enzo a su ex? Prepárense porque en esta historia hay un culebrón de aquellos”, sumó Juan, muy picante.

“El vínculo (entre Enzo y Nicki) arranca antes (de la separación de él de Valentina), lo que confirmaría una infidelidad. Por eso, Nicki no quería que esto salga a la luz, pero ya es tarde. Valentina se enteró de esto en su momento y como ella quería separarse porque las cosas iban mal, no arma escándalo”, sentenció el comunicador.