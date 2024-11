Recién separada de Enzo Fernández, el padre de sus dos hijos, Valentina Cervantes se mudó con los pequeños a Buenos Aires, mientras él sigue viviendo en Londres, donde juega al fútbol.

Instalada en la casa de su abuela, la expareja del futbolista de la Selección Argentina le contó a LAM cómo está rehaciendo su vida lejos de su ex. Sin lavarropas, pero contenta por haber firmado contrato con Multitalent, una reconocida agencia de modelos.

Valentina le dijo "no" a Enzo tras la separación.

En diálogo con Ángel de Brito, Cervantes reveló la tentadora propuesta que le hizo Enzo luego de decirle que se quería separar. Y que ella, sin dudarlo, rechazó categóricamente antes de regresar a Argentina junto a su familia.

“Yo preferí venir a Argentina porque acá está mi familia, estoy más acompañada, puedo pasar una Navidad con ellos, los nenes también. Ellos allá no tienen primos, yo no tengo una amiga. No puedo ir a tomarme un mate a la casa de mi abuela. Y ya no lo hice por tres años, entonces quería volver a hacerlo”, sentenció, segura.