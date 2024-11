En medio del escándalo que desató la visita de Wanda Nara a Mauro Icardi en Santa Bárbara, Pitty La Numeróloga vaticinó como seguirá la relación entre la conductora, que está de novia con L-Gante, y el padre de sus dos hijas.

“Hablé con Wanda hace cuatro días. Me llamó y me dijo, ‘¡Ay, Pitty, al final se cumplió todo lo que me dijiste!’. Está viviendo con mucha intensidad. Yo había hecho un video explicando sus números como hace un año, más o menos...”, contó en Implacables, antes de recordar qué había dicho en ese entonces.

Pitty cree que el romance de Wanda y L-Gante es temporal.

“Yo le había dicho que iba a tener un romance. Este romance viene hace tiempo. Es un romance que a ella la traspasó, la puso en otro lugar. Me parece que Wanda es dueña de su vida, lo está viviendo con mucha alegría. Y es así, un romance”, sumó, contundente.

¿CÓMO SEGUIRÁ LA RELACIÓN DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI SEGÚN LA NUMEROLOGÍA?

Pitty La Numeróloga vaticinó una posible reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“Me parece que (el romance con L-Gante) es algo que ella tenía pendiente, que puede durar un tiempo y que todavía no están cerradas las puertas con su expareja. A veces, hay lazos que son mucho más profundos, en un matrimonio pueden pasar muchas cosas...”.

“Generalmente, la gente no dice la posta y en estos tiempos uno sabe que hay muchas idas y vueltas en un matrimonio. Creo que a Mauro le puede salir un amorío, puede haber mucho más movimiento, pero es un tiempo...”, concluyó, sin filtro.