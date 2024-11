Pampita habló con LAM sobre su escandalosa separación de Roberto García Moritán y reconoció que su exsuegra tiene grabaciones comprometedoras de ella: “Me pongo en su lugar de mamá, la entiendo”.

“¿Qué te pasó cuando viste hablar a tu exsuegra de vos públicamente?”, le preguntó Ángel de Brito y la modelo contestó sincera: “No me pasa nada, no me meto, que cada uno diga lo que quiera”.

“La verdad la conocemos Robert y yo, mucha gente cercana nuestra no la sabe y no tengo por qué decírsela”, sumó y el conductor insistió: “Ella dice ‘tengo grabado las cosas feas que me dijo’”.

Pampita en diálogo con LAM.

“Es que yo enojada te digo... no me guardo nada”, reconoció la mamá de Bautista, Beltrán, Benicio, Blanca y Ana en diálogo con el programa de América.

TAJANTE RESPUESTA DE PAMPITA CUANDO LE COMENTARON QUE MORITÁN DIJO QUE TODAVIA LA AMA

Pampita fue contundente con su respuesta luego de que Ángel de Brito le comentara que Moritán aseguró que todavía la ama: “Esto está destruido para siempre, no hay manera de pegar esos pedazos”.

“Lo tengo muy claro desde el día 20, me agarra en un momento personal de mi vida que hay cosas que no quiero para mí. No tiene nada que ver con la política ni el dinero”, cerró la empresaria tajante.

