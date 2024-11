Por más que la madre de Roberto García Moritán se mida en sus palabras, sus concisos comentarios sobre la entrevista que Pampita le dio a Susana Giménez el domingo fueron letales.

“Yo no sé si esa mujer se quiso hacer la graciosa, patética. La verdad que una maleducada”, comenzó Lucila Fernández.

Indignada con la diva por haber descalificado a su hijo como estúpido en dos ocasiones, la mujer reconoció a la madre de su nietita: “Una ídola Caro que lo defendió”.

Aunque luego fue sugestiva: “Yo ya dije todo lo que tenía que decir. El tiempo me va a dar la razón. Ya está, punto, no tengo nada que decir” .

En cuanto a si Pampita era o no prioridad de Roberto, Lucila se despegó: “Ese es tema de ellos, no lo sé. (...) La gente se está dando cuenta que es verdad, que no mentí”.

LOS SOLAPADOS PALAZOS A PAMPITA DE PARTE DE SU EXSUEGRA

Más tarde fue tajante sobre el vínculo con con Carolina Ardohain: “No tengo ninguna relación”.

“Se enojó un poco y me lo hizo saber. Y le dije que no iba a hablar más. Me estoy cuidando, la estoy cuidando a ella, la relación entre ellos y por Anita”, manifestó.

En cuanto al romance de Pampita con Martín Pepa a menos de dos meses de la separación, Lucila expresó: “Me sorprendió bastante. Estaba hecha pelota hasta hace poquito... qué poder de superación que tiene. Pero me alegro”.

“Es muy raro todo. Qué se yo. Se lo habrá pedido a la virgen”, cerró cáustica contra Pampita.