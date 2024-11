En medio de su noviazgo con L-Gante y de su escandalosa separación de Mauro Icardi, sorprendió que Wanda Nara compartiera a través de sus stories de Instagram una foto llorando desde la cama.

La conductora de Bake Off Famosos y Love is Blind se mostró sin maquillaje, recostada y tapada con una sábana, con los ojos visiblemente llorosos tras haber recibido una noticia que realmente no esperaba.

Wanda conduciendo Love is Blind versión Argentina.

Es importante remarcar que si bien Wanda dice estar muy feliz por su relación con L-Gante, sumado a su buen presente profesional, la escandalosa separación del padre de sus hijas escaló de lo mediático a lo judicial, lo que la tiene alerta junto a su abogada, Ana Rosenfeld.

¿POR QUÉ WANDA NARA COMPARTIÓ UNA FOTO LLORANDO?

Wanda Nara contó que una noticia que recibió la sensibilizó hasta las lágrimas.

“Hoy recibí una llamada muy importante para conducir un gran formado mundial en Italia. Me emocioné hasta las lágrimas. Estoy muy sensible, lo sé”, sentenció la conductora, emocionada.