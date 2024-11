En medio de la cuenta regresiva para ponerse nuevamente al frente de la nueva edición de Gran Hermano, que hará su debut el próximo 2 de diciembre por Telefe, Santiago del Moro reveló qué nuevas cosas verán los fanáticos del reality.

“Todo va a cambiar. Se hizo un casting federal multitudinario y van a haber más de 20 participantes con muchas sorpresas”, comenzó diciendo el conductor en el entretiempo del partido que disputaron Argentina y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Va a haber jacuzzi en la casa, stream para los chicos sin tener contacto con el público, obviamente. También va a haber un fogón, nuevos cuartos, nuevos juegos y, por ahí, intercambios internacionales. Va a haber de todo y va a marcar un antes y después”, agregó.

Y cerró: “Este va a ser un Gran Hermano power y novedoso. Hay muchos cambios en las reglas que la gente conocía y que se hacen en el mundo, y acá no se han hecho nunca acá. Y los jugadores son impresionante. El casting en muy potente, con distintas realidades y la gente se identifica”.

SANTIAGO DEL MORO REVELÓ QUÉ FUE LO QUE MÁS LE MOLESTÓ DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE GRAN HERMANO

A poco de conocerse que la nueva edición de Gran Hermano será el próximo 2 de diciembre, Santiago del Moro reveló cómo se prepara para estar al frente una vez más de este proyecto y reveló qué fue lo que más le molestó de la última edición del reality de Telefe.

“Estoy contento y trabajando mucho, también estoy descansando. Ahora estamos en la preproducción del programa, llevamos meses con todo esto y va a estar bueno”, comenzó diciendo el conductor en una nota que dio a LAM.

Por otro lado, el entrevistado recordó la polémica que se había generado con el perro que había ingresado a la casa y que terminó viviendo con Martín “el Chino” Ku: “Me molestó que hablen de maltrato animal con lo de Arturo cuando no fue así, y me molestó porque amo los animales y nunca dejaría que pase algo así”.

Además, Santiago contó que dará más detalles de lo que verán los fanáticos muy pronto: “Iré al programa de Susana Giménez para hablar de Gran Hermano en algún que otro domingo”, expresó. Y sobre la nueva edición, cerró: “Tenemos estudio nuevo, ya se empezó a hacer, tiene que ver con la mística del estudio”.