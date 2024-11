Si alguien merecía un ganar en Los Más Clickeados 2024 sin lugar a dudas era Yuyito González, ya que las noticias sobre su relación con Javier Milei fueron de las que más tráfico generaron en Ciudad.

Por eso, la conductora de Empezar el Día, habló con este sitio en la noche en que se consagró con el premio de plata que otorga el sitio líder de espectáculos, a donde fue escoltada por Stefano Di Aloy, su hijo.

-Hace poco más de un año te entrevistamos y no imaginabas que ibas a ser primera dama ni que ibas a ganar un premio. ¿Cómo fue tu año?

-Un año hermoso, la verdad que un año maravilloso, que se me pasó volando desde el 23 de octubre del año pasado, ahora que cumplimos hace poquito un año de programa. Hermoso, feliz, contenta, enamorada además. Y con mi familia, muy bien, muy contenta, rodeada de amigos. Estoy muy contenta, un hermoso momento de mi vida.

-Hablando de familia, no sé si viniste con guardia presidencial, pero vemos ahí a Stefano atento...

-Estéfano siempre, Estéfano siempre. Esperá, vení Estéfano. Mirá, facha, facha total, él me acompaña.

Stefano Di Aloy y Yuyito González en Los Más Clickeados 2024.

-¿Es verdad que sos el mejor amigo de Javier Milei o más o menos?

-Lo quiero mucho, pero bueno, de ahí a ser el mejor amigo, para mí tiene que pasar mucho tiempo para cultivar ese tipo de relación.

Yuyito: -Javier tiene muy buenos amigos de muchos años.

-Pero te hiciste amigo, el novio de mamá...

-Nos llevamos bárbaro, la verdad, esa es la cuestión. Y bueno, cultivaremos la relación desde el lugar que me toque.

Yuyito González. Foto: Movilpress

-¿La ves feliz, mamá?

-Sí, la veo muy feliz, muy contenta.

-¿Vos estás feliz?

-Muy, muy feliz.

-Contanos algo de lo que puedas y quieras sobre la intimidad en Olivos.

-No, de la intimidad de Benolivos nada, sinceramente nada.

La declaración de amor de Javier Milei a Yuyito González

-¿Desayuna? ¿Hay un menú especial?

-Mirá, yo si fuera por mí, te cuento un montón de cosas, porque siempre conté un montón de cosas, pero no me voy a olvidar ni quiero olvidarme que mi novio, además de ser mi novio, es el presidente de la nación, con lo cual voy de a poco. Y me voy a ir incorporando más fuertemente esto de la intimidad y la discreción, ¿no? Es una realidad, es así.

-¿Dónde te va a encontrar el 2025 a nivel laboral?

-¿Sabés qué? No sé, sorpresa. No tengo mucha idea todavía de cómo sigue, así es que enfocada en terminar muy bien el año.