A fines de 2023, los dos años de amor de Sabrina Rojas y Tucu López llegaron definitivamente a su final.

Sin embargo, el explosivo presente de la actriz y conductora de Pasó en América, quien afirmó que Luciano Castro le fue infiel con Griselda Siciliani, llevó a que el Tucu vuelva a hablar de Rojas en el programa de streaming Las Lorenzas.

“Tucu, Sabrina es tu ex más reciente. ¿Ella hablaba como habla ahora de Luciano, que está con Griselda Siciliani? Dijo que él la cagaba con Griselda”, le preguntó Dani La Chepi a López.

Con contundencia, Tucu le respondió: “Yo de cuernos ajenos no tengo ni la menor idea”.

TUCU LÓPEZ REVELÓ QUE FUE LO MEJOR DE SU RELACIÓN CON SABRINA ROJAS

“La relación estuvo archi buena hasta que dejó de estar buena. Yo ya no estoy más ahí. Me fui. Me llevé todo de la casa y no tengo nada de Sabrina”, agregó el actor.

Serio, continuó: “Tengo hermosos recuerdos de la relación. Amo a Esperanza y Fausto (hijos de Rojas y Castro). Son espectaculares… Yo los llevaba al médico, al colegio, al torneo de fútbol, a los cumpleañitos. Hacía todo con un amor espectacular y no me arrepiento de nada. Fue algo hermoso en mi vida”.

“Con Sabrina está todo bien. Le mando un beso gigante... Lo que más me gustó de todo el vínculo (con Sabrina) fue mi relación con sus hijos”, concluyó Tucu López, haciendo a un lado por completo a Rojas.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.