Ante la inminente partida de Nazarena Vélez de LAM, Ángel de Brito anunció a la nueva panelista y las “angelitas” reaccionaron picantes.

“La nueva angelita confirmada, a partir de diciembre, es Ximena Capristo. Yo la aplaudo”, dijo el conductor, dándole la bienvenida.

Vale recordar que Nazarena se bajó de LAM porque en el verano se instalará en Villa Carlos Paz para hacer temporada teatral junto a su hija, Barbie Vélez.

CÓMO REACCIONARON LAS PANELISTAS CON LA LLEGADA DE XIMENA CAPRISTO

Marcela Feudale: -No me llevo mal, pero cuando tira la información, deja la puerta abierta. Es muy intrigante... Deja abierta la puerta a la especulación.

Yanina Latorre: -Pienso lo mismo. No me gusta que sea intrigante.

Fernanda Iglesias: -Hizo méritos para estar acá.

Nazarena Vélez: -Me gusta. Hizo méritos. Siempre que vino te tiró 300 bombas. Venía por todo.

Yanina Latorre: -Sí, tiene ganas de laburar. No viene a calentar la silla.

Marixa Balli: -Quiero que arreglemos el tema del camarín. Hay gente que me cae bien y hay gente que no me cae bien. No voy a compartir camarín.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.