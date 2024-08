Luego de que Yanina Latorre contara que Daniel Agostini habría llevado a Fede Bal a una bruja, para que le quite la presunta magia negra que le había hecho Nazarena Vélez tras su separación de Barbie, una secuencia de desafortunados hechos dejó en shock a los integrantes de LAM.

“Tengo la foto de donde estuvo hoy a la tarde. Hoy Daniel Agostini fue a la casa de la bruja”, dijo Fernanda Iglesias y a continuación sus compañeras contaron inconvenientes que ocurrieron en América y a la propia Nazarena.

QUÉ LE PASÓ A NAZARENA VÉLEZ TRAS LA SUPUESTA VISITA DE DANIEL AGOSTINI A UNA BRUJA

Fernanda Iglesias: -Hoy fue a ver a la bruja.

Ángel de Brito: -¿Nos embrujó?

Fernanda: -Se incendiaron las pantallas.

Ángel: -¿Hoy se prendieron fuego estas pantallas?

Yanina Latorre: -Sí, hoy a la tarde, antes de que empiece El Diario de Mariana hubo un operativo.

Ángel: -Pobre, Mariana, que no tiene nada que ver. No habló de Agostini.

Yanina: -¡Te equivocaste de programa, Agostini!

Ángel: -A la bruja le anda mal el radar.

Pepe Ochoa: -Ángel, ¿sabés dónde se prendió fuego? Literalmente, detrás de Nazarena.

Nazarena Vélez: -Me parece un montón... Ángel, esto te lo juro por Dios, hoy a la mañana me levanté y se me rompió la pulserita.

Yanina: -¡La pulserita roja!

Nazarena: -¿Podés creér?

Yanina: -Mañana te traigo una, porque te la tienen que regalar. Mañana te traigo una.

Nazarena: -Sí, por favor.