Nazarena Vélez, en conflicto con su expareja, Daniel Agostini, contó que tampoco se habla con el hijo que tuvieron juntos, Chyno Agostini, con quien se enojó tras su tremenda traición.

¿Qué pasó? El adolescente le contó a su papá algo que vio en el programa donde trabaja su mamá, lo que generó que el cantante le mandara una carta documento a la panelista.

Nazarena contó que su hijo Chyno la traicionó.

“No nos hablamos. Yo me enojé con él porque le fue a decir a Daniel algo que me escuchó. No, papu, estamos viviendo juntos y hacés que tu papá me mande una carta documento, estamos todos locos”, le dedicó a su hijo, visiblemente molesta.

NAZARENA VÉLEZ REMARCÓ QUE HAY QUE TENER CUIDADO CON LOS “HIJOS TOPOS”

A pesar de la traición de su hijo Chyo Agostini, Nazarena Vélez hizo una aclaración. “Igual, lo amo”, sentenció.

Sin embargo, estuvo de acuerdo con Ángel de Brito, que cree que “los hijos de famosos son topos”.

Nazarena contó que el comentario de Chyno a Daniel hizo que el músico le enviara una carta documento.

“Sí, son topos. Hay que tener cuidado”, cerró Nazarena, remarcando que su hijo tiene debilidad por su papá, Daniel Agostini.