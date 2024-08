Esta semana, Daniel Agostini se convirtió en noticia por los conflictos laborales que tiene con sus músicos y compañeros de trabajo, quienes lo llevarán a la justicia.

En ese marco, el cantante y exmarido de Nazarena Vélez le notificó a la madre de su hijo Chyno Agostini que no hable de él ni de sus problemas en LAM, pero lo que logró fue que se potencie el tema y que Yanina Latorre saque a la luz un polémico accionar de Daniel con Fede Bal, tras la separación de Barbie Vélez en 2016.

¿DANIEL AGOSTINI LLEVÓ A FEDE BAL A QUE LE HAGAN BRUJERÍA?

“Cuando Barbie y Fede Bal se separaron, él lo llamó a Fede y le dijo que lo iba a llevar a un lugar para sacarle toda la magia negra y toda la mierda que vos le habías tirado encima”, le dijo Yanina a Nazarena, quien expresó su incomodidad con la situación en vivo.

Seria, Latorre continuó: “Lo llevó a un barrio a ver a una señora con gallinas y a Fede le hizo hacer todo un procedimiento con gallinas para sacarle tu magia negra”.

La versión de la panelista, no sorprendió a Nazarena Vélez. “Sabía que lo llamó. Yo sé muchas cosas que me callo la boca. Y lo invitó a comer. Desde ese día se armó como una relación con él. Después lo hizo con Garbellano (ex de Vélez). Lo hizo con mucha gente”, contó la actriz y productora.

Pepe Ochoa, amigo de Bal, acotó: “Yo también lo sabía”. Y Yanina Latorre concluyó: “Es peligroso lo que hace”.