Una foto de Pampita dándole un beso a su flamante novio, Martín Pepa, logró un picante sincericidio de Mariana Brey en Socios del Espectáculo, apuntalado por una filosa crítica de Rodrigo Lussich al polista.

Primero, Paula Varela mostró la romántica postal. Luego, la panelista les enseñó a sus compañeros una foto privada de Pampita y Pepa que terminó poniendo en escena a Benjamín Vicuña.

EL SINCERICIDIO DE MARIANA BREY AL VER UNA FOTO PRIVADA DE PAMPITA CON MARTÍN PEPA

Paula Varela: -Esta foto es del teléfono privado de él. No puedo dar mucha data porque si no van a saber la fuente. Obviamente es alguien cercano a él... No es una primicia del noviazgo, pero sí de la primera foto de ellos juntos...

Mariana Brey: -Es la primera foto juntos. Es una re primicia. No había fotos de estas características, ella colgada al cuello, adentro de un ascensor.

Nancy Duré: -Había fotos de ellos en París, caminando de la mano, pero no había beso.

Adrián Pallares: -Él tiene la mano medio boba...

Paula Varela: -Es un “te toco la cola, pero no te la toco”. Y tengo otra foto, que no la voy a mostrar porque puedo develar la fuente, pero se la voy a mostrar a mis compañeros. Cuando los veo cerca, me gusta la pareja.

Matías Vázquez: -Es un hombre maduro.

Rodrigo Lussich: -Para mí él parece un viejo...

Mariana Brey: -Miralo, ahora te va a empezar a gustar.

Rodrigo Lussich: -No, para mí está destruido. Nada que ver con Vicuña.

Mariana Brey: -Bueno, vos lo comparás con Vicuña. A Vicuña no lo podés comparar con nada.

