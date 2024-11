Soledad Aquino reveló en una nota con Socios del Espectáculo por qué no tiene más relación con Guillermina Valdés, quien terminó su relación con Marcelo Tinelli en el 2022.

“Con Guille me llevo muy bien, me acompañó muchísimo en mi internación”, comentó al principio la mamá de Cande y Mica Tinelli y luego Mariana Brey le consultó: “¿Siguen teniendo relación después de la separación de Marcelo?”.

“Nos saludamos por los cumpleaños, por el día de la madre, pero en realidad no tengo relación porque no me gusta ir mucho a capital, nunca quedo con verme con Guille porque estamos lejos, pero sino encantada”, respondió Aquino.

SOLEDAD AQUINO DESMINTIÓ QUE SUS HIJAS TENGAN MALA RELACIÓN CON MILETT FIGUEROA

Soledad Aquino desmintió que sus hijas, Cande y Mica, tengan mala relación con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli.

“Se decía que tus hijas no la querían mucho a Milett, ¿vos que sabes?”, indagó Nancy Duré y ella contestó: “Son pelotudeces que hablan, las chicas hacen sus vidas”.

“¿Cómo le van a cuestionar algo al padre? Uno puede dialogar o escuchar pero de acá a imponerle algo…”, sumó y sobre cómo le cae a ella, expresó: “Me parece amorosa”.

