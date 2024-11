Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández, habló en LAM sobre su separación del futbolista de la Selección y reveló cuál fue el pedido que le hizo él y cómo se lo tomó.

“Él supuestamente lo venía pensando hace bastante y fue una decisión de él y me fui, tampoco me voy a quedar ni me voy a esposar a una persona”, contó en televisión.

Entonces, Valentina reflexionó: “La decisión fue de él, y puede pasar eso, me pudo haber dicho, che, Val, me enamoré de otra persona, que es válido también, y lo entiendo. Enzo es joven, yo también soy joven”.

Valentina Cervantes habló con LAM.

“Desde que tuve a mis hijos nunca más salí a bailar ni nada. Y tampoco por eso ahora me van a ver una semana yendo a un boliche”, remarcó Cervantes en el programa de América.

QUÉ DIJO VALENTINA CERVANTES CUANDO LE PREGUNTARON SI SU SEPARACIÓN DE ENZO FERNÁNDEZ ES DEFINITIVA

Valentina Cervantes respondió si su separación de Enzo Fermández es definitiva en diálogo con Ángel de Brito: “No sé si es definitiva, capaz en 10 años me ven de nuevo con Enzo”.

“Es la realidad y no lo voy a saber ahora. Por ahora sí, yo me voy a instalar acá en Argentina, mi hija va a arrancar en un colegio acá y voy a vivir acá”, detalló Valentina.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.