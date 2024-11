A una semana de confirmar su separación del futbolista Enzo Fernández, Valentina Cervantes dejó Londres y se reinstaló en la Argentina con sus dos hijos.

Empezando una nueva vida en su país, la joven le dio una nota a LAM y le respondió a Ángel de Brito si la ruptura es definitiva y si sigue enamorada de Enzo, tras seis años de relación.

“Yo estoy muy bien. Pasaron cosas de pareja, pero nada puntual. Enzo decidió estar solo, tomar distancia”, dijo Valentina, en vivo, desde un evento.

Seria, Cervantes continuó: “Antes no habíamos tenido crisis. Y muchas cosas de las que se dijeron fueron mentira. No hubo terceros ni infidelidades o, por lo menos, yo no me enteré”.

En ese marco, Ángel le preguntó si con Enzo Fernández es posible una reconciliación, y ella contestó: “No sé si la separación es definitiva. Capaz en diez años me ven de nuevo con Enzo. Es la realidad, no lo voy a saber ahora”.

¿VALENTINA CERVANTES SIGUE ENAMORADA DE ENZO FERNÁNDEZ?

Ante las contundentes palabras de Valentina, De Brito fue por más: “¿Vos seguís enamorada de Enzo?”. Y ella contestó: “Yo lo quiero”.

Rápido, el conductor de LAM le retrucó: “No es lo mismo”. Y Valentina Cervantes concluyó esquiva: “No sé, tendría que plantearme un montón de cosas. Yo no tengo rencor con él. Este distanciamiento nos viene bien a los dos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.