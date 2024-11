Luego de que Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela oficializaran su romance, Pochi (de la cuenta de Instagram @gossipeame y panelista de Empezar el día, el programa que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine), reveló cuál habría sido una de ls ultimas conversaciones que la empresaria mantuvo con su ex, Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella.

“En las últimas conversaciones que tuvieron por chat Mauro con Wanda, él le habría dicho que disfrute de su nueva relación porque, total, no le iba a durar mucho”, lanzó Pochi en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Y terminó con un ‘Te mando un besito, te amo’”, agregó, dejando en claro la furia que habría invadido al futbolista, en las últimas horas, en medio de las repercusiones por la nueva relación de Wanda con el cantante.

LA DURA ADVERTENCIA DE MAURO ICARDI A WANDA NARA SOBRE L-GANTE

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

Cabe recordar que la conductora de Bake Off Famosos (el programa que conduce por Telefe) y el músico viajaron junto a Jamaica –la hija de Elián tuvo con Tamara Báez- a Brasil para disfrutar de unos días de amor y descanso.

¡Tremendo!

Pochi: “En las últimas conversaciones que tuvieron por chat Mauro con Wanda, él le habría dicho que disfrute de su nueva relación porque, total, no le iba a durar mucho. Y terminó con un ‘Te mando un besito, te amo’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

QUÉ DIJO WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON POR SU DIVORCIO DE MAURO ICARDI

En medio de la incertidumbre sobre su presente sentimental junto a Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella, Wanda Nara sorprendió al responder si va a iniciar los trámites de divorcio.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo la cronista de Socios del Espectáculo, el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “¿Vas a iniciar los trámites de divorcio?”.

“No sé, la verdad que no me quiero ocupar de eso. A mí ya me costó muchos años el primero y es como que me quedó un trago amargo”, fue la respuesta de Wanda. Además, habló de su experiencia personal con Maxi López, con quien tiene a Valentino, Constantino y Benedicto: “Hoy tengo muy buena relación con Maxi, pero es feo todo este proceso”.

Foto: Captura (eltrece)

“Entonces es como que yo no me quiero ocupar. Es una separación en buenos términos con alguien que no pide nada. En su momento a Maxi tampoco le pedí nada. Salieron a decir un montón de tonterías que no eran verdad”, siguió.

Wanda Nara: “No sé (si voy a iniciar los trámites de divorcio). La verdad que no me quiero ocupar de eso. A mí ya me costó muchos años el primero y es como que me quedó un trago amargo”.

Y cerró, firme con sus palabras: “Y lo importante es que la gente que estuvo o está conmigo sepa cómo soy yo. Después, todo lo que digan es parte de la imaginación, a veces del ambiente o de la gente que no me quiere”.