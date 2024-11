A tan solo una semana del lanzamiento de En la cara remix, la canción que Olivia Wald reversión de la mano de Rusherking, un accionar de la China Suárez en sus redes sociales llamó la atención.

En agosto, cuando la versión original de En la cara fue furor en TikTok, la actriz y cantante se subió al fenómeno de Olivia Wald y compartió un video interpretando uno de los versos más despechados del tema.

“Y ahora que no busco más nada, me viene a rogar en la cara, diciendo sin ti no soy nada, queriendo arreglar las cagadas”, reza la canción que motivó a la China a hacer el TikTok, sin hacer mención a un destinatario.

Lo que no imaginó Suárez fue que dos meses después su exnovio haría el remix del hit y, por sus últimos movimientos virtuales, no pasó inadvertido por la artista.

El TikTok de China Suárez, interpretando En la cara, canción viral de Olivia Wald, en agosto pasado.

EL LLAMATIVO GESTO DE CHINA SUÁREZ TRAS EL LANZAMIENTO DE EN LA CARA REMIX

China Suárez eliminó de su cuenta oficial de TikTok el video en el que interpretó En la cara, pero sumó a su lista de “seguidos” en Instagram a Olivia Wald, en clara muestra de que la nueva versión de su exnovio llegó a sus oídos y que el trabajo de su colega femenina le habría gustado.

QUÉ ESCRIBIÓ RUSHER EN EN LA CARA REMIX

[Intro: Rusherking]

No te respondí

No es porque no quiera

Es porque nos hizo mal

Querernos de ésta manera

Pasaron un par de meses

Te dejé de hablar

Ahora estoy en un vuelo

Vuelvo a la ciudad

Y en la foto del celular

Hay una parte de mí que ya no está más

[Verso 2: Rusherking]

Tenemos que soltar, soltarnos

Nos lastimamos

Y ahora cargamos esta cruz

Y apareces justo cuando estoy tratando de borrarte

Rearmando una vida sin vos

No me mires

Siempre caigo

No es fácil estar cerca

Tu inseguridad nos mató

