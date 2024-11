Como ocurre todos los domingos desde las 13.45 Juana Viale recibirá a los invitados a su mesaza, y la producción del ciclo de eltrece ya anunció a los invitados que se sentarán allí este fin de semana.

Almorzando con Juana Viale recibirá a Pepe Cibrián, que hablará sobre su futura temporada en Mar del Plata y a Sandra Mihanovich que además de un repaso por su carrera hará foco en su presente como jurado del VAR de Cantando 2024.

También serán de la partida el periodista Toti Pasman, que en las últimas semanas protagonizó una polémica respecto al documental de Ángel Di María, Denise Dumas, que volvió a la conducción en un magazine de La TV Pública y la actriz Mica Riera, que destacó como Fabi Cantilo en El amor después del amor.

Juana Viale (Foto: eltrece)

LA CONFESIÓN DE JUANA VIALE SOBRE SU NOTABLE CAMBIO DE LOOK: “ME CRECIERON”

Juana Viale confesó un notable cambio de look para salir al aire. “¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me ven? ¡Qué lindo! Quiero decir una cosa antes de todo: ¡Feliz día a todas las madres del mundo! Y a mí, y a Moni”, dijo, en referencia a su asistente, que le trajo un ramo de flores.

“Amo las flores”, dijo Juana, y luego hizo referencia al nuevo modelo de Bogani que lucía frente a cámara. “Miren lo que es esto. No se preocupen por su televisor, ¿eh? No es que está funcionando mal, es que esto hace moiré”, dijo, sobre el efecto visual que causa la tela del vestido.

Tras la referencia al “moiré”, Juana señaló un “efecto secundario de la tela”. “Y crecieron las chicas. No me las operé, pero me clavé los kilos y se fueron acá. Y lo tenía que decir porque estoy re orgullosa”, dijo, señalando la zona del pecho.

