Pampita y Barby Franco, buenas amigas desde hace años, acompañaron a sus hijas, Ana García Moritán y Sarah Burlando, a pedir dulces por la vía pública con motivo de celebrar Halloween.

A la salida se sumaron otras amigas de las chicas, aunque el protagonismo se lo llevaron las pequeñas, quienes eligieron disfraces muy similares, total black, inspirados en su pasión compartida, el ballet.

Ana y Sarah hicieron "dulce o truco" con Pampita y Barby.

Mientras que Barby se vistió con un look muy similar al de su hija, con prendas negras y accesorios blancos, Pampita impactó con un vestido fucsia con transparencias que contrastaba con el look de su nena, fruto de su amor con su ex, Roberto García Moritán.

LOS LOOKS DE ANA GARCÍA MORITÁN Y SARAH BURLANDO PARA HACER “DULCE O TRUCO”

Ana García Moritán lució un vestido negro con tutú que en las mangas tenía volumen en diálogo con unas botitas del mismo color.

En cambio, Sarah Burlando se puso una blusa negra en combinación con un pantaloncito bien suelto del mismo color en contraste con zapatillas blancas y dos moños claritos.

