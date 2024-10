El rumor de romance entre Pampita y Martín Pepa comenzó a escalar alto cuando se filtró una foto de ella con él, junto a amigos en común, disfrutando de un concierto en el Teatro Colón.

Cuando hablamos de Martín Pepa nos referimos al famoso polista argentino de renombre internacional, ¡no al exparticipante de Gran Hermano 2011 que pidió 15 kilos de lechuga en una de las compras semanales!

Martín Pepa, el exparticipante de Gran Hermano 2011.

Esta divertida equivocación hizo que muchos se preguntan qué es de la vida del exparticipante del reality. En este contexto, Pepa se comunicó con TN Show y reconfirmó que nada tiene que ver con Carolina, que estaría pasándola bien con el polista tras su separación de Roberto García Moritán.

LA PALABRA DE MARTÍN PEPA, EL EXPARTICIPANTE DE GRAN HERMANO 2011

Martín Pepa reaccionó al rumor de romance entre Pampita y Martín Pepa, el polista que muchos creen que es él, ¡porque se llaman igual!

“Desde antes de ayer me están mandando mensajes sobre el tema de Pampita. Es una genia Carolina Ardohain. La verdad es que no me jode la confusión, al tipo capaz le pasó lo mismo cuando yo entré a Gran Hermano”, cerró Martín, productor y conductor de radio y streaming, que además fundó una empresa de marketing digital.