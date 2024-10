El 20 de septiembre, el matrimonio de Pampita y Roberto García Moritán llegó sorpresivamente a su final, sin eludir el escándalo y luego de cinco años de amor y de una hija en común, Anita.

Cada uno por su lado, la modelo habría iniciado un vínculo íntimo con el polista Martín Pepa, caballero que estaría conquistando con gestos diarios a la modelo.

“Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada”, contó Yanina Latorre en LAM. Y Ángel de Brito acotó en el acto: “Eso me deprime. Se te pudren todas juntas”.

Conociendo a Carolina Ardohain, el conductor se permitió hacer una picante humorada: “Pampita las debe vender, ¡con lo que le gusta la guita!”.

Tras cosechar la risa de sus “angelitas” y la declaración de Marixa Balli, quien contó que a ella durante tres años un hombre le envió flores, De Brito expresó: “Pampita, que es rápida, ya puso una florería en la esquina y las revende”.

QUÉ DIJO PAMPITA SOBRE SU RELACIÓN CON MARTÍN PEPA

El cronista de LAM logró encontrar a Pampita en un evento y obtuvo concretas declaraciones de la modelo sobre su relación con Martín Pepa, a un mes de separarse de Roberto García Moritán.

“Estoy acostumbrada y sé cómo son las cosas, así que no me quejo de nada bueno”, dijo Carolina antes de hablar sobre su presencia en el Teatro Colón junto al polista.

“Dije que voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a ir a juntarme con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos”, agregó Pampita, a lo cual el cronista le dijo que “nunca negó el vínculo”.

En este sentido, la modelo aseguró que es una estrategia para que la prensa “se acostumbre y no tener que estar dando explicaciones porque me parece que es una época que uno puede salir. Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que lo pase bien y no tengo por qué no hacerlo”, explicó.

¿PAMPITA TIENE GANAS DE ENAMORARSE?

Cuando le preguntaron si tiene ganas de enamorarse, Carolina le respondió: “Yo tengo ganas de estar así, como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo… Y que me vengan cosas que me hagan bien, no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar y no me va a importar tampoco lo que diga la gente porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”.

“Peor es quedarme en mi casa y no poder ni siquiera salir a comer, o ni siquiera poder ir al teatro. No me quiero perder la vida pensando ‘Uy qué van a decir’. No pienso de esa manera, nunca lo he hecho y siempre he sido totalmente libre en mi vida y no puedo dejar de tomar mis decisiones”, cerró la modelo.

