El reclamo que Jimena Campisi sostiene desde hace más de una década contra Tomás Costantini por la manutención de su hijo Milo se convirtió en tema en A la tarde, donde uno de sus panelistas, Diego Esteves, se conmovió hasta las lágrimas

Todo comenzó tras una entrevista a Eduardo Costantini sobre la compleja situación de su nieto, donde el empresario aseguró que está “mediando” en la situación, algo que a Esteves le hizo acordar a la separación de sus padres ocurrida en la década de 1980, cuando no había divorcio.

En este sentido, Esteves recordó que fue concebido por una mamá argentina que se escapó de la dictadura a Brasil donde conoció a su papá periodista. Pero los frecuentes viajes de su padre, sumado al desarraigo de la mujer la llevaron a volverse a Argentina, trayendo con ella a Diego tras el regreso de la democracia.

Diego Esteves y Karina Mazzocco (Foto: captura America TV)

Leé más:

Filosa información sobre la novia de Julián Álvarez, quien habría apuntado contra la China Suárez: “Es cínica y se hace la víctima”

DIEGO ESTÉVES CONTÓ CÓMO FUE LA TRISTE HISTORIA QUE VIVIÓ EN SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

“Tenía dos años y así todo, fue un trauma todo ese recorrido porque tengo recuerdos de que íbamos parando en la casa de Fulano, de Mengano, hasta que llegamos a la Argentina”, recordó el periodista, que reveló que su padre se enfureció por esa situación.

“Era su segundo hijo, el único con el que había tenido una relación muy cercana porque con la mayor había habido un problema con la madre”, recordó, y dijo que el hombre era “un tipo conflictivo para los vínculos” y que la intervención de su abuela paterna le hizo recapacitar con iniciar un litigio internacional para recuperarlo.

“Fijate cómo mi abuela, como podría ser Eduardo Constantini en este caso, o cualquier abuelo, puede intervenir. Y fue así como desde los cuatro años de edad, yo me subí a un micro con mi abuela y mi tía abuela”, recordó.

“Y yo me acuerdo de chiquito, venía mi abuela de Brasil en micro, 40 horas, con mi tía abuela porque necesitaban un responsable que me llevara. Y me llevaban hasta Brasil para que yo estuviera con mi papá, al que siempre vi poco”, reconoció, antes de estalla en llanto.

Leé más:

La furiosa reacción de Wanda Nara al descubrir una infidelidad de Maxi López: “Con un bate de béisbol le rompió los autos”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.