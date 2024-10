La inesperada renuncia de Nicolás Zuviría, el partenaire de Lolo Poggio en Cantando 2024, dejó con un pie afuera del certamen a la hermana de Julieta Poggio.

En medio de rumores de mala relación por presunta falta de protagonismo, el cantante anunció su baja del programa que conduce Florencia Peña en América.

En ese tenso marco, Marcelo Polino le informó a Lolo que la partida de Nicolás podría sacarla de la competencia, como ocurrió con la desvinculación de Coy Scaglione: se fue la hermana de Furia y automáticamente su compañero se quedó afuera del Cantando.

¿LOLO POGGIO SE QUEDA AFUERA DE CANTANDO 2024?

Nicolás Zuviría: -Me voy del certamen porque tengo unos temas personales que tengo que resolver. Tengo mi empresa textil afuera y me está requiriendo mucho tiempo. No puedo darle el cien por cien al certamen como se merece. Están diciendo por ahí que tengo un problema con Lolo y no tengo ningún problema con Lolo.

Marcelo Polino: -En los pasillos se dice que él no aguante no tener protagonismo, quiere que lo reconozcan. Lolo viene con la madre, con el padre, con la hermana famosa y como quedó opacado, dijo “agarro la mochila y me voy”.

Nicolás Zuviría: -Es todo mentira. Al contrario, yo la admiro a Lolo. Es un tema solamente personal, interno. Necesito dar un paso al costado...

Flor Peña: -Le veo la cara a Lolo y no está muy contenta. ¿Cómo estás? Decime la verdad.

Lolo Poggio: -La noticia es reciente. Me apena porque siento que trabajábamos súper bien todos. Entiendo que uno tiene que hacer las cosas que le sumen. A mí hoy estar acá me genera mucha felicidad y respeto mucho la pista. Pero entiendo que a Nico no le esté sumando. La salud mental es lo más importante.

Nicolás Zuviría: -No lo estoy disfrutando.

Marcelo Polino: -Tengo malas noticias para Lolo. La producción está evaluando si ella también queda afuera del certamen porque abandona uno de los participantes.

Lolo Poggio: -Ojalá que no. Yo tengo muchas ganas de estar acá.

Marcelo Polino: -Pero te abandonó tu compañero por la empresa...

Flor Peña: -Acá me está diciendo que peligra la pareja, que lo están evaluando.