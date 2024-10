Lola Poggio, la hermana de Julieta Poggio, vive un feliz presente laboral. La joven, que ganó popularidad gracias al streaming Te Pido Mildis, también participa del Cantando 2024 que se emite por América.

En este contexto, Lola contó cómo cambió su vida desde que comenzó a trabajar con continuidad en los medios, especialmente, tras el “boom” de su hermana en la televisión y redes sociales después de su paso por Gran Hermano 2022.

Y reveló por qué le dicen “Lolo”, si en realidad se llama Lola. Contundente, explicó que solo la llaman por su nombre verdadero puertas para adentro, cuando está en familia, ya que en el resto de los ámbitos la conocen por su apodo.

“Soy Lola en mi DNI, pero me puso Lolo un excuñado cordobés, ex de mi hermana Camila. Un día me empezó a decir Loló, con tilde en la o, cuando yo tenía 11 años. Me puse en Instagram Lolo Poggio porque cuando era chica y hacía la novela, no usaba las redes sociales, pero había cuentas truchas con mi nombre...”.

“Me puse Lolo y me quedó. En casa y en mi familia soy Lola, pero en el resto de los ámbitos soy Lolo. Me gusta tanto que me presento como Lolo; lo adopté como nombre artístico”, cerró en diálogo con Pronto.