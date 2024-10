En medio del feliz presente que vive desde que comenzó una nueva historia de amor con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña abrió su corazón, habló como nunca de su sexualidad y reveló qué la enamoró de su pareja.

“Siento que somos perfiles muy distintos y, si mirás para atrás, decís, ‘estos dos no tienen nada que ver’. Yo estaba re lesbiana y el chabón es el típico chabón. Le tenía bastante rechazo a lo que, hoy por hoy, entiendo que me encanta”, comenzó diciendo Flor en Bondi Live.

“Siempre lo tomé como que me gustan las personas, y me gusta el conocer al otro. Tratar de poder vivirlo con libertad y ver qué te pasa”, agregó. Y cerró, sincera: “La primera vez que me enamoro de una mujer no lo podía creer porque también tenía el prejuicio. Lo voy a decir crudamente ‘una mujer me podía calentar, pero no podía estar de novia’”.

Foto: Instagram (@nicoocchiato)

FLOR VIGNA CONTÓ CON QUIÉN TENDRÍA UNA ÚLTIMA NOCHE DE SEXO ENTRE NICO OCCHIATO Y LUCIANO CASTRO

Una vez más, Juariu puso en aprietos a uno de sus invitados en el programa de streaming, Rumis. En esta oportunidad, la influencer dio a elegir a Flor Vigna entre pasar su última noche de intimidad con Nico Occiato o Luciano Castro, y la cantante no dudó con su respuesta.

“El último sexo de tu vida, no vas a tener sexo nunca más. ¿Lo vas a tener con Nico Occhiato o Luciano Castro?”, planteó la panelista a la invitada, dándole a elegir entre sus dos ex, uno de ellos de quien se separó recientemente.

Foto: Captura de video (Rumis)

Sin dudarlo, Flor se confesó: “Con Lucho”, lanzó, con una sonrisa pícara. Y cerró con un tremendo piropo para su ex: “Tengo un gran problema. Lo conocí a esta edad y es muy insuperable, así que lo voy a decir siempre”.