Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y sus compañeros de streaming viajaron a España para hacer desde Madrid su programa Nadie Dice Nada. Además, debutaron en el teatro con su show y compartieron emocionados los mejores momentos de este primer encuentro con su público europeo.

“Hoy es nuestro primer show en Europa, algo que jamás imaginé”, contó Nico, al pie de un clip que lo muestra con su equipo preparando la escenografía de la función. Además, se emocionó al ver la foto de su programa de streaming en un cartel publicitario en la Gran Vía. “Sigo sin poder creerlo”, admitió.

Por último, compartió el video de lo que fue el primer show en Madrid y les agradeció a sus fanáticos por su buena energía. “Madrid, una locura total. No podemos creer lo que estamos viviendo. Qué lindo escucharlos gritar así”, cerró, muy emocionado, antes de viajar todos juntos a Barcelona. ¡Felicidades!

FLOR JAZMÍN PEÑA ENCONTRÓ UN BROCHE DE OTRA CHICA EN LA CASA DE OCCHIATO

Flor Jazmín Peña: -Cuando no tengo ninguna colita en la casa de Nico, me quedo con el pelo suelto. Ese broche que está ahí, que no sé de quién es, no lo voy a usar. Me voy a quedar con el pelo suelto

Nico Occhiato: -¿Qué broche hay en mi casa?

Flor: -Hay un broche gigante. Se ve que ella tenía un re buen pelo.

Marti Benza: - Es de Carlitos (el perro), Flor.

Nico: -¿Qué broche?

Flor: -Encima, un día que se había inundado toda la casa, se la ordené y aparecieron broches, cosas... ¡¿Podés sacar ese broche del lugar donde guardás las toallas?! Está ahí. Es gigante.

Nico: -Ese lugar, en donde guardo las toallas, qué sé yo qué hay…

Flor: -¡Sacalo de mi vista! Yo me voy a quedar con el pelo suelto, pero eso no lo voy a usar

Momi Giardina: -¡Dios mío!

Nico: -No sabía de la existencia de esos broches.

Flor: -Sí, te lo dije.

Momi: -Carlitos se está haciendo el baño de keratina.

Marti: -Tiene mucho pelo, Carlitos.

Nico: -A veces lo uso para colgar la ropa.