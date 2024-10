Los malos momentos de Benito Fernández (64) quedaron atrás, y una vez superados los problemas de salud mental y financieros, el diseñador comenzará con un gran proyecto.

“Voy a debutar como actor”, afirmó en Mañanísima.

Luego, se puso serio: “Voy a hacer algo que para mí era imposible por mi dislexia”.

“Me divierte arrancar de a poco. Todavía no me sé la letra, pero está muy buena la obra”, describió sobre el spin off del programa de streaming que hacen en República Z.

Benito venía de participar en el Cantando 2024, donde también le significó un desafío para recordar las letras y vocalizar de forma correcta.

CÓMO ES EL PROYECTO ACTORAL DE BENITO FERNÁNDEZ

“Voy a estar en teatro con Belén Francese, Cecilia Campos y Mónica González, la esposa de José María Listorti”, reveló orgulloso.

El Mate las pone mimosas.

Entonces pidió que le presten atención al título, un homenaje a un éxito de Gustavo Sofovich: “El mate las pone mimosas”.

Al final, Benito Fernández contó que comenzarán con un gira por el noroeste argentino: 2 de noviembre en Salta, 3 de noviembre en Jujuy y el 12 de noviembre en La Rioja.