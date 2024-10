Siempre dispuesto a decir lo que piensa a pesar del qué dirán, Alex Caniggia eligió hablar de su mala relación con su mamá, Mariana Nannis, en un día muy especial para ella, el Día de la Madre.

Hablándole a cámara, Alex le dedicó un mensaje muy especial a Melody Luz, la madre de su hija, y a todas las madres del mundo, menos a la suya. Y explicó, sin filtro, el motivo.

Alex explicó por qué no tiene relación con su mamá.

“Bueno, hoy es el Día de la Madre. Le mando un saludo principalmente a la mamu, obviamente, porque es su día. Tenemos a nuestra hija hermosa. Y después a todas las madres. Pero bueno, yo este día no lo festejo”, arrancó, con firmeza.

ALEX CANIGGIA HABLÓ MUY PICANTE DE MARIANA NANNIS

Alex Caniggia explicó en Instagram con firmeza por qué no saludó a Mariana Nannis por el Día de la Madre.

“A mi vieja no le puedo mandar un saludo porque ya no tenemos relación. Me echó de mi casa con mi hija que nació a la semana. Agradable, eh. Pero bueno, les mando un saludo a todas las madres”, cerró, picante.