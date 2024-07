Mariana Nannis, fiel a su estilo, reaccionó furiosa ante los dichos de su hijo, Alex Caniggia, en Noche al Dente, y de su nuera, Melody Luz, en Intrusos.

“Mi vieja no sé qué está haciendo directamente porque no hablo hace dos años. Así que no sé qué hace, nada, te soy honesto”, aseguró Alex, haciendo hincapié en que a punto de ser padre lo echó de su casa junto a su novia embarazada.

Alex y Melody apuntaron contra Mariana.

Enojada tanto por los dichos de Alex como por los de Melody en diversos programas de televisión, Mariana los acusó de tener que nombrarla para seguir teniendo protagonismo en los medios.

ASÍ REACCIONÓ MARIANA NANNIS A LOS DICHOS DE ALEX CANIGGIA Y MELODY LUZ

Mariana Nannis apuntó contra Alex Caniggia y Melody Luz en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Tengo cosas más importantes en mi vida, no estoy para esto. Siempre necesitan nombrarme para tener un poco de prensa, patético. Yo estoy bien y no molesto a nadie...”.

Mariana tildó de "pulga" a Melody.

“Alexander me bloqueó de todos lados y la pulga que está con él olvidate, imposible poder comunicarme. Desde que está con esta chica se fue todo a la mierda. Imaginate que le presentaron a la bebé a un golpeador y abusador...”.

“En qué cabeza cabe poner a un ser puro como una bebé en los brazos de tremendo hijo de p... Todo esto lo organizó esta pulga y es lamentable”, dijo criticando a Melody, que hizo que Claudio Paul Caniggia conociera a su nieta.