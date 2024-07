Si bien logró reconstruir la relación con su papá, Claudio Paul, Alex Caniggia dejó en claro que el vínculo con su mamá, Mariana Nannis, sigue siendo lejano desde hace mucho tiempo.

Así lo confesó el propio influencer en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América: “Mi vieja no sé qué está haciendo directamente porque no hablo hace dos años. Así que no sé qué hace, nada, te soy honesto”, lanzó.

Foto: Captura (América)

Días atrás, el joven se había mostrado muy cómplice con Claudio al verlo en el campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) con el trofeo de la Copa América (que más tarde ganaría la Selección Argentina): “Siempre facha, nunca infacha”, había escrito en el posteo que compartió en Instagram Stories con una foto donde se lo ve a su papá.

ASÍ REACCIONÓ ALEX CANIGGIA AL VER A SU PAPÁ LLEVAR LA COPA AMÉRICA EN LA FINAL

Antes de que se viviera una noche a pura emoción en la final de la Copa América, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, Claudio Paul Cannigia fue uno de los encargados (junto a Oscar Ruggeri, entre otros) de ingresar al campo de juego con el trofeo.

Y al ser registrados por las cámaras de esta escena, Alex (el hijo del exfutbolista) se expresó en las redes.

“Siempre facha, nunca infacha”, fue el mensaje que escribió Alex Caniggia en un posteo que subió a Instagram Stories, donde se lo ve a uno de los ídolos del fúbol en esta fecha especial, quien no dudó en repostear la publiación de su hijo en sus redes.

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Fabiana Lopez

“Dentro de poco, viene al stream bien pi...”, agregó, dejando en claro que Claudio dirá presente en el programa que encabeza el influencer y que, días atrás, tuvo como invitada a la exparticipante de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione.

De esta manera, Alex tiró por la borda cualquier rumor de mala relación con Claudio, de quien estuvo distanciado varios años, y se mostró muy contento por este nuevo presente que atraviesan como familia.