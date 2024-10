En medio de los preparativos para estar al frente de la conducción de los Martín Fierro de Cine junto a Mariana Fabbiani, Benjamín Vicuña dio algunos detalles de la conversación que mantuvo con sus ex, Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia “la China” Suárez en el Día de la Madre.

“Por supuesto que me comuniqué primero con mi madre, que la amo profundamente, que es la persona más importante en mi vida, y que no vive en Argentina”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Desayuno Americano.

“Me comuniqué con las madres de mis hijos, como siempre, para agradecer el rol fundamental y cómo lo ejercen con amor, con empatía, con cariño, con dedicación”, agregó. Y cerró, reafirmando su postura “Así que sí, por supuesto que me comuniqué”.

Vicuña tiene a Bautista, Beltrán y Benicio con Pampita (y a Blanquita, quien falleció el 8 de septiembre de 2012, causa de una neumonía hemorrágica), mientras que con la China, es padre de Magnolia y Amancio.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE BENJAMÍN VICUÑA CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ POR LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

La separación de Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain sigue siendo el tema del momento en los medios y las redes. Y lejos de pasar el tema por alto, Mirtha Legrand aprovechó la presencia de Benjamín Vicuña para consultarle por el presente sentimental de la modelo y el exministro de la Ciudad.

Así fue el incómodo ida y vuelta de Mirtha con Benjamín en La Noche de Mirtha, el programa que se transmite todos los sábados a la noche por eltrece:

Mirtha: -¿Qué pensás de la separación de Carolina? Estuve con ella la otra noche en la fiesta de Fundaleu. Primero que estaba preciosa y después es divertidísima, cómo baila, es una maravilla y qué bonita que es.

Benjamín: -No me meto mucho, los protagonistas son ellos.

M: -¿Pero fuiste a ver tus chicos?

B: -Están conmigo, por supuesto. O sea, siguen con su dinámica habitual. Esta es una dinámica mixta.

M: -Pero yo los vi a ellos (por Pampita y Moritán) no hace mucho en una reunión y estaban en muy buenas relaciones, al punto que ella estaba sentada en las rodillas de él.

Eso no es común en una reunión, y tenían demostraciones de cariño. ¿Qué pasó después? No querés contar. En la carita te veo que no querés hablar del tema.

B: -No, no sólo quiero hablar de temas, sino que tampoco sé nada. Y si lo supiera, tampoco lo diría en un programa de televisión.

M: -Está bien. Carolina es muy amorosa.

B: -Es buena madre que, para mí, es lo más importante.

M: -Es buena madre, sí.