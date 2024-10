Este domingo en Team Ubfal, Luccas Prensa contó que Pocho Lavezzi volvió a ser internado por una recaída, aunque al respecto reina un gran hermetismo, pero al mismo tiempo su ex, Natalia Borges, lo expuso en redes sociales aduciendo que le sigue escribiendo a pesar de estar en pareja con la madre de su hijo.

Es este sentido, el panelista recordó que el 26 de julio Ezequiel Lavezzi fue padre junto a María Guadalupe Tauro y que hace unos meses, el exfutbolista de la Selección Argentina “viajó a Nueva York a desalojarla de una de sus propiedades”.

“Natalia salió a la carga contra el Pocho Lavezzi y publica en un posteo que el exjugador le envió mensajes ‘cariñosos’ a Natalia que a seguramente a su novia Guadalupe no le van a gustar”, relató el panelista.

Pocho Lavezzi, Guadalupe Tauro y Natalia Borges (Fotos: Instagram)

QUÉ DICEN LOS MENSAJES DE NATALIA BORGES AL POCHO LAVEZZI

En este sentido, Lucca señaló que Natalia Borges intentó a través de las redes sociales informarle a Guadalupe del comportamiento del Pocho, pero al estar ‘bloqueada’ le fue imposible hacerlo.

“Yo decidí hacer eso porque de verdad le esperé un montón para hacerlo porque eso pasa hace mucho tiempo. Estaba embarazada, así que yo respeto mujeres, aunque no me respetaron. Yo soy una mujer que digo siempre la verdad”, dice Borges en su video de Instagram.

“Me sentía como una bol… en participar de todo eso y no ponerlo acá. Yo intenté avisarle, pensé que sería lo mejor, pero me bloqueó porque pienso que no le importa nada de él o de lo que pasa. Bueno, yo solo quiero con todo eso que no me pasa más. Si eso no me pasa más, ahí ya está”, cerró.

Los mensajes que Natalia Borges dice que le envió el Pocho Lavezzi (Foto: Instagram)

“Y además a eso hay que agregarle que en los últimos días surgió la triste noticia de que Ezequiel Lavezzi estuvo internado por una supuesta recaída”, agregó Lucca Prensa. “El viernes contó en Intrusos Guido Zaffora que Pocho Lavezzi estaba internado, pero la información es poca y escueta”, afirmó Guillermo Barrios.

NATALIA BORGES REAFIRMÓ SUS DICHOS SOBRE EL POCHO LAVEZZI

En ese sentido, Juan Etchegoyen habló directamente con Natalia Borges, que le aseguró que “se cansó”. “Nunca paró de escribirme. Cuando estaba con ella, que estaba todavía conmigo. Yo no sabía de ella, pero ella sabía, obviamente”, dijo, dando a entender que Lavezzi le fue infiel con Tauro.

“Me enteré de todo y le escribí a ella y me bloqueó porque parece que no le importaba nada. Así que cuando estaba embarazada yo no hice nada porque me pareció correcto respetar su embarazo, pero ahora continúa”, siguió Natalia.

“Yo le pedí que no me escriba, que no me escriba, pero me escribió eso ahora y yo estoy cansada y todo eso. Nunca hablé de nadie y no lo merezco. Así que yo sé que soy una mujer muy buena y a mí no me gusta que los hombres comprometidos me escriban”, le dijo a Juan con la esperanza de que sus palabras le lleguen a Tauro.

