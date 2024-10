Paulo Dybala, el esposo de Oriana Sabatini, es talentoso dentro y afuera de la cancha. Además de brillar en el ámbito del fútbol, debutó con éxito como actor y tanto sus fanáticos como su esposa enloquecieron.

El futbolista de la Selección Argentina y de la AS Roma fue elegido para protagonizar una especial publicidad en Italia con el objetivo de hacer un anuncio que gira en torno a la película Venom: The Last Dance.

Paulo debutó como actor gracias al universo de Marvel.

Paulo se sumergió en el mundo del personaje de Marvel y a medida que avanza el clip pone en escena su particular festejo de la Máscara cada vez que mete un gol. Se lo puede ver recorriendo las calles mientras las personas lo crucen y le hacen su gesto de celebración.

LA REACCIÓN DE ORIANA SABATINI AL DEBUT ACTORAL DE PAULO DYBALA

Muy orgullosa de su marido por su debut en el mundo de la actuación, Oriana Sabatini reaccionó con un fogoso comentario al clip que Paulo Dybala publicó en Instagram.

“No, bueno”, sentenció junto al emoji que simula estar enamorado.