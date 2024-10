Luego de las fuertes repercusiones de despertó uno de los posteos que compartió Mauro Icardi en las redes tras aterrizar en la Argentina, donde se lo ve muy fogoso con Wanda Nara en la cama (después de que la conductora de Bake Off hablara en detalle de su separación en el programa de Susana Giménez), el futbolista volvió a dar que hablar.

En esta oportunidad, Icardi compartió en su cuenta personal de Instagram algunas postales en la que se lo ve abrazando a Wanda (con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), mientras ella posa frente a un espejo de la casa que tienen en la Argentina.

“Espejito, espejito… ¡Todavía no entendieron, y siguen sin entender, que representan todo lo que no queremos ser! @wanda_nara, buen día”, escribió el deportista, con un emoji de un corazoncito, dando a entender que su historia de amor con la hermana de Zaira Nara sigue sumando más capítulos.

Cabe recordar que días atrás, la presentadora había sido contundente al hablar de las razones de su separación: “Fue más un tema mío. Supongo que él me ama. Pienso que siempre vamos a ser familia y vamos a estar siempre juntos, pero es muy complicado”, se había confesado en el ciclo de la diva.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Mauro Icardi?

Mauro Icardi: “Espejito, espejito… ¡Todavía no entendieron, y siguen sin entender, que representan todo lo que no queremos ser! @wanda_nara, buen día”.

WANDA NARA CONFESÓ QUE LE DEJÓ DE HABLAR A L-GANTE ¿POR LA CHINA SUÁREZ?

Luego de las especulaciones que surgieron después de que Eugenia “la China” Suárez y Elián “L-Gante” Valenzuela lanzaran un tema juntos llamado “Llora como un arrepentido” -y que Wanda Nara no habría visto con buenos ojos ya que ella también es parte de otros hits del músico- la conductora de Bake Off sorprendió al ahondar en su relación con el joven.

Antes de que los participantes lleven a cabo su desafío en la cocina, Wanda invitó a L-Gante a que la acompañara: “Antes de que el jurado se vaya, yo invité a un amigo que, hablando un poco del amor y del desamor, estuvimos siempre en las buenas y en las malas. Le damos la bienvenida al señor L-Gante”, lo presentó.

Fue entonces que Vero Lozano aprovechó para hacer su pregunta al hueso: “Quería saber si son novios o fueron novios”, indagó, después de que los protagonistas de esta historia protagonizaron fuertes rumores de romance fuerte atrás.

Sin dudarlo, la presentadora abrió su corazón: “Lo voy a contar. Nosotros nos conocimos haciendo una publicidad que él no me quiso cobrar, bueno, no le quiso cobrar a la empresa, y después yo le devolví el favor participando en un videoclip. Y desde ahí quedó una muy buena amistad”.

“Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho, está muy bueno lo que hablábamos del corazón partido, y nos dejamos de hablar y de ver porque se sacó una fotito con otra persona”, agregó, después de las repercusiones que había despertado los posteos cómplices que intercambió con Eugenia. Y cerró, dejando en claro que dejó atrás cualquier chispazo que mantuvo con el artista: “A mí me pareció una traición en la relación, y nos dejamos de hablar. Ahora somos muy amigos”.