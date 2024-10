Fernando Burlando habló con LAM sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán y respondió si tomaría partido o no en caso de que le pidieran asesoramiento legal.

“Se habló mucho de la división por ahí de bienes, ¿cómo será?”, le preguntó el cronista y el abogado contestó contundente: “No tengo ni idea, no me metería jamás, ni si me piden asesoramiento”.

Fernando Burlando habló con LAM de Pampita y Roberto García Moritán.

“Porque con Barby estamos afectados y queremos lo mejor para ellos. Ni loco me metería ni me podría de un lado o del otro, moralmente no podría. Uno tiene que cuidar los afectos y la forma de cuidarlos es de esta manera”, remarcó.

QUÉ OPINA FERNANDO BURLANDO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Fernando Burlando hizo referencia a las denuncias en contra de Roberto García Moritán en medio de la separación de Pampita y explicó cómo lo ve él.

“Yo vi que tiró carpetazos a lo loco, lo de Catamarca es un carpetazo salvaje, operaciones en su contra. Se ha hablado de muchísimas cosas, en política es así y sabemos a lo que uno se somete cuando entra ese tereno”, dijo el abogado.

