Con la separación de Pampita y Roberto García Moritán completamente confirmada en diversos medios, y con la falta de anillo en la mano de la modelo, ahora se supo que ya hay abogados trabajando en el acuerdo de divorcio, y se supo quién representa a la modelo.

En LAM, Yanina Latorre contó cómo son los arreglos que quiere hacer el abogado que designó Carolina Ardohain, y que resultó ser nada menos que Fernando Burlando, que ya tendría una propuesta teniendo en cuenta que, según contó la panelista, “Pampita aporta el 90 por ciento de lo que se gasta en la casa”.

En ese sentido, Yanina señaló que el hecho de que ser descubriera a García Moritán durmiendo en un hotel no hizo más que precipitar la separación, ya que ellos guardaban las apariencias por una cuestión política y planeaban extenderlo hasta fin de año y que la situación se “diluya” con las vacaciones.

QUIÉN ES EL MEDIÁTICO ABOGADO DE PAMPITA Y A QUÉ ACUERDO DE DIVORCIO QUIERE LLEGAR CON GARCÍA MORITÁN

“Lo hicieron todo para disimular, no querían escándalo, pero no por la política, sino para que a ella no la salpique el escándalo”, dijo Latorre, y contó que “en este momento está laburando (Fernando) Burlando con Pampita”.

“Ella está muy preocupada por la parte económica, porque están casados. Ella se compró el año pasado una casa en Nordelta, que es de ella, con sus ahorros. Y lo que quiere Burlando, básicamente, es no darle ni un bien ganancial de Pampita”, agregó la panelista.

“Tengo entendido que ella compró esa casa con su plata, que es de ella y que tiene manera de demostrarlo. Viste que cuando vos tenés que escriturar, decís de dónde son los fondos. Esa guita es de ella. Pero ella ahora está asustada con todo esto”, explicó Yanina, sobre la futura división de bienes que se viene en el juicio de divorcio.

