Siguen filtrándose datos sobre las supuestas mujeres con las que Roberto García Moritán le habría sido infiel a Carolina Pampita Ardohain, y este miércoles Carlos Monti reveló el nombre de una importante funcionaria con la que el ministro había engañado a su esposa.

En el pase entre Gossip y Entrometidos (Net) Pilar Smith y Carlos Monti charlaron sobre los temas de actualidad en el espectáculo como la pica entre Maru Botana y sus ex colaboradores, y, por supuesto, la separación de Pampita y Roberto García Moritán.

“A mí me están confirmando la separación. Me llama poderosamente la atención, no solamente el silencio de Pampita, sino que cuando los chicos ayer, creo que en el programa de Karina Mazzocco, la esperaron en la puerta de la casa, solo dijo ‘Gracias chicos’ y se fue, no paró, no se detuvo un segundo”, recordó Carlos.

Pampita y Roberto García Moritán atraviesan una crisis matrimonial. (Foto: captura TN - Instagram/pampitaoficial)

REVELARON EL NOMBRE DE UNA LEGISLADORA QUE HABÍA SIDO AMANTE DEL MARIDO DE PAMPITA

“Y Moritán, por otro lado, desmintió lo de la mudanza de ella a Nordelta, porque dijo que Pampita tiene la casa en Nordelta, pero no desmintió la separación. Dijo ‘Están operándonos’”, agregó el conductor de Entrometidos.

“Cuando se da información errónea, ella es la primera en hablar, y ha dejado que todo circule”, le retrucó Pilar Smith. “En este programa sacamos a Evelyn Von Brocke hace dos días con mucha data y buena data de una supuesta amante”, agregó la periodista.

“Rebeca F”, la interrumpió Carlos Monti, pero Pilar recordó que Evelyn se habí referido a la mujer como “Señorita AS”. “Bueno, hay otra que está circulando y el nombre es Rebeca F, una diputada libertaria”, agregó el conductor, enfático.

