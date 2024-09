Yanina Latorre habló en LAM de la separación de Pampita y Roberto García Moritán y aseguró que el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires tenía más de una amante.

“En 2022 tuvo una amante, no voy a decir los nombres de estas personas, yo no hablé con ninguna de ellas, lo tengo chequeado por otro lado, y no quiero meter a nadie...”, dijo la panelista.

Luego, agregó: “Es una peluquera la del 2022, estuvo con ella en los primeros seis meses de ese año. En el año 2023, una periodista conocida y en el 2024, alguien que trabaja en su Ministerio”.

Pampita y Roberto García Moritán, en su peor momento. (Foto: instagram/pampitaoficial)

“Es directora general de Desarrollo en su Ministerio, de ella tengo fotos y todo. No sé si Carolina sabe de estas amantes, yo creo que él sabía la que se le venía y por eso habló de operación politica”, dijo Yanina.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE SALDRÍA A LA LUZ UNA DENUNCIA CONTRA ROBERTO GARCÍA MORITÁN

En el programa de América, Yanina Latorre contó que saldría a la luz una denuncia contra Roberto García Moritán por lavado de dinero: “Esto me acaba de llegar, la deuncia entró hoy”.

“Porque él alquiló la excasa de Maradona y la usó para su campaña, propiedad que tiene un valor de un millón de dólares y negoció el valor del alquiler con una persona por un peso”, explicó.

Al final, Latorre cerró: “Por eso se supone que hay algo raro, que lo podría haber pagado en negro, la denuncia es tremenda, cuentan todo, cómo se separó de Milagros Brito y cómo conoció a Pampita”.

