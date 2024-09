Este martes Carolina Pampita Ardohain fue captada a la salida de su casa yendo a la grabación de Los 8 escalones de los 3 millones, y aunque se la vio sin anillo de casada, no fue sino hasta unas horas después que le confesó a un colaborador cuál es su situación con García Moritán.

La modelo se dirigió raudamente a su auto y, sin contestarle al cronista Oliver Quiroz, partió a los estudios de Kuarzo a grabar el show que condice Guido Kaczka, donde también participó como jurado Rodrigo Lussich.

El conductor de Socios del espectáculo contó que Alejandro Fantino le preguntó cómo estaba, y ella recurrió a su pasado para explicar su presente. “‘Mirá, yo perdí una hija. Después de que vos perdés un hijo y salís adelante, aunque salir no vas a salir nunca. (…) Después de que salís de eso, salís de cualquier cosa”, reveló Rodrigo.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en noviembre de 2019, apenas tres meses después de haberse conocido. (Foto: instagram/pampitaoficial)

Leé más:

Carlos Monti dio el nombre de una de las supuestas amantes de Roberto García Moritán

LA FRASE DE PAMPITA PARA CONFIRMAR QUE ESTÁ SEPARADA DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN

Lussich contó que, para sobrellevar esta crisis, Pampita casi no mira las redes sociales, para evitar “intoxicarse tanto”. “Ella dijo que no ve nada y que, por otra parte, tampoco la toca tanto lo que se pueda decir porque después de haber perdido una hija, no hay nada que sea tan grave”, agregó.

Sin embargo, la frase que le quedó grabada al periodista fue una que le dijo a un técnico al que conoce hace años, y que le preguntó “¿Otra vez? ¿Te separaste de nuevo?’”. “Estaban ahí todos ustedes y se lo tuvo que decir el técnico”, le acotó Adrián Pallares socarronamente.

Lussich contó que Pampita ya se considera separada de García Moritán (Foto: capturas eltrece y América)

En ese sentido, Lussich confirmó que Pampita seguía sin su alianza de casada y así le contestó al técnico: “Y… viste que yo cada cuatro o cinco años recambio”. “Esa frase la dijo Pampita ayer en la grabación, en el back, en el detrás de Los 8 escalones”, cerró Rodrigo.

Leé más:

Qué dijo Roberto García Moritán de la versión de divorcio en marcha con Pampita

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.