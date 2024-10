Poco los artistas argentinos se van haciendo conocidos en el núcleo “duro” de los EE.UU. y, tras el desembarco de Nicki Nicole en 2022 en el show de Jimmy Fallon y Lali Espósito en Times Square, ahora le tocó el turno a Tini Stoessel, que debutó en Saturday Night Live.

La cantante llegó al popular show humorístico de la mano de Chris Martin, que la llevó a cantar We pray junto a Coldplay en vivo.

“Terminé de cantar y no podía sostener más la emoción y los nervios que sentí durante todos estos días. Gracias por sus mensajes, lxs amo mucho, estoy demasiado agradecida”, contó Tini en sus redes sociales.

TINI STOESSEL LA ROMPIÓ EN SATURDAY NIGHT LIVE, EL HISTÓRICO SHOW DE LOS EE.UU.

Si bien no es la primera vez que Coldplay canta en el show, que tiene más de cuatro décadas en el aire, lo cierto es que sí fue el debut de Tini, a quien Martin convocó hace unos meses para grabar We pray, tras la buena onda que surgió en sus presentaciones en Buenos Aires en noviembre de 2022.

En esa oportunidad, el 1ero de noviembre más precisamente, la cantante entró al escenario casi de manera improvisada para cantar Let somebody go, tema en el que colaboró originalmente Selena Gomez, y luego Carne y hueso, del repertorio propio de Tini.

Este sábado, al finalizar su performance, la cantante se agarró la cabeza y luego se tapó la cara por la emoción de enfrentar airosa semejante momento, ocasión que aprovechó el cantante británico para contenerla.

