Recién separada de Roberto García Moritán, Pampita viajó a Chile por motivos laborales y dialogó cordialmente con Hay que decirlo, programa en el que trabaja Cecilia Gutiérrez, pese a no dar detalles de su doloroso presente personal.

En ese marco, la periodista chilena le dio una nota a Ángel de Brito y sorprendió al revelar que gran parte de la prensa chilena adora a Carolina Ardohain y no se lleva bien con su compatriota Benjamín Vicuña.

“Me llamó la atención que ustedes en el programa Hay que decirlo comentaban ‘¡qué divina, Pampita! Nos habló. Vicuña no nos habla’. ¿Por qué no les habla?”, le preguntó el conductor de LAM a Cecilia.

Con contundencia, la periodista contestó: “Históricamente, Benjamín Vicuña no tiene una buena relación con la prensa chilena, sobre todo con la prensa de farándula. Ha tenido episodios bastante polémicos con la prensa, de responder mal, de ser maleducado”.

Y agregó: “Por eso nos sorprende mucho cómo él habla con ustedes. No tiene ningún problema. Sale de una obra, conversa, se ríe”.

Comparando la conducta de Vicuña en Chile y Argentina, Ángel acotó: “Acá es un amor. Está simpatiquísimo. Habla de todo. Elude, obviamente, temas como Pampita, García Moritán... Sí, cuando fue lo de la China, hablar con él, estaba más complicado. Pero después entendió que si no se defendía solo lo iban a achurar”.

Con conocimiento de causa, Cecilia Gutiérrez fue por más: “Cuando pactamos entrevistas que tienen que ver con su trabajo, queda explícitamente contemplado que no se pueden hacer preguntas sobre su vida personal”.

¿POR QUÉ BENJAMÍN VICUÑA NO TIENE BUENA RELACIÓN CON LA PRENSA CHILENA?

Interesado en el tema, Pepe Ochoa le preguntó a la chilena: “¿Por qué se enoja Benjamín? ¿Le descubrían los chanchullos?”.

Sin filtros y a fondo, Cecilia contestó: “Benjamín Vicuña tiene un historial de infidelidades, anterior a Pampita. Él estuvo emparejado con conocidas actrices nacionales y me atrevería a decir que el 99% de sus relaciones terminaron por infidelidades. Obviamente, hay una relación con la prensa que es tirante”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.